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Черно море Тича подписа с национал на България

  • 27 авг 2026 | 14:33
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Черно море Тича подписа с национал на България

Черно море Тича обяви официално първото си ново попълнение за сезон 2026/27. Това е центърът Андрей Иванов, който до този момент носеше екипа на Балкан.

“Първото ни ново попълнение вече е факт! Имаме си още един национал!

Добре дошъл в “зелено-бялото” семейство, Андрей Иванов! Вярваме в теб, твоите възможности, безкрайната ти енергия и жажда за победи! Нека постигнем мечтите и целите си заедно!”, написаха “моряците” в официалната си страница във Фейсбук.

Ботевградчани пък благодариха на родния национал за изявите му в тима, с който стана шампион на България през сезон 2025/26.

“БЛАГОДАРИМ ТИ!

С благодарност изпращаме Андрей Иванов, който няма да продължи с нас през новия сезон.

Национал с богат опит, Андрей бе част от състава ни през изминалите два сезона, допринасяйки за историческия ни осми шампионски успех и раздавайки се докрай на игрището във всеки един момент.

Благодарим на Андрей за отдадеността, борбения дух и всичко, което даде за нашия отбор.

Пожелаваме още многобройни успехи занапред!”, написаха ботевградчани във Фейсбук.

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Снимки: Sportal.bg

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