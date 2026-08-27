Лазар Тодев влиза в битка с опитен италианец

Лазар Тодев влиза в своята 22-ра професионална ММА битка на 31-ви октомври в Мюнхен. Българинът ще се изправи срещу Симон Бийонг. Двубоят им ще бъде част от 96-тото издание на бойната верига “Октагон”.

Българинът е в серия от три поредни успеха, като и трите му последователни успеха са срещу бивши бойци на UFC. 30-годишният спортист от Хасково има девет победи с нокаут и една със събмишън от общо четиринадесет успеха.

Бийонг е бивш боец на “Белатор” и “Райзин”. Той дебютира в “Октагон” с успех над Евгени Орлов с нокаут в първия рунд през месец май. В кариерата си италианецът има дванадесет победи и шест загуби.

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