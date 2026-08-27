Шампионът Том Аспинал: Не напускам UFC

Том Аспинал иска да изясни, че няма никакво намерение да се разделя с UFC.

Настоящият шампион на UFC в тежка категория не се е бил от октомври, когато защитата на титлата му срещу Сирил Ган завърши без победител. Причината бяха бъркания в очите от страна на Ган.

Оттогава насам ситуацията около него е бурна – Аспинал претърпя няколко очни операции, появиха се съмнения относно бъдещето му в спорта, а той започна сътрудничество с Еди Хърн, който е конкурент на Дейна Уайт. С наближаването на една година от последната му поява в октагона, нетърпението дивизията да продължи напред нараства.

В сряда треньорът по бокс на Аспинал, Стипе Дрвиш, заяви в Инстаграм на живо, че шампионът на U FCне иска да се бие в организацията. Малко след това Аспинал публикува изявление в социалните мрежи, за да коригира информацията за настоящото си положение (чрез „Екс“).

Ако Аспинал успее да се възстанови напълно и да продължи кариерата си, го очаква реванш с временния шампион в тежка категория Сирил Гaн. Французинът победи Алекс Перейра с технически нокаут на събитието UFC Свобода 250 през юни.

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