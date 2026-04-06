Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

  • 6 апр 2026 | 17:30
  • 118
  • 0

След 30-годишна служба сградата на боксовете на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн, която домакинства на Гран При на Австралия във Формула 1, вече е почти разрушена по-малко от месец след тазгодишното издание на надпреварата.

От любителски кадри се вижда как вече 80% от сградата е изравнена със земята и предстои разрушаването на последното парче от нея. Предвид темповете, с които се движи разрушаването на сградата, най-вероятно това парче съвсем скоро няма да го има и така от цялата конструкция няма да има и спомен.

Веднага след това ще започнат и дейностите по изграждането на изцяло новата сграда, която трябва да е готова навреме за Гран При на Австралия догодина. Тази нова сграда ще включва и по-широки гаражи, а нейното изграждане са планира от няколко години насам. То е част от дългосрочния ангажимент на Мелбърн да организира Гран При на Австралия, като в момента „Албърт Парк“ е притежател на един от най-дългите договори за домакинство на Формула 1, който е валиден до 2035 година включително.

Следвай ни:

Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено

Виж всички

Водещи Новини

