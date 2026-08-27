Прамак Ямаха обяви очакваната раздяла с Джак Милър

Отборът на Прамак Ямаха в MotoGP обяви, че ще се раздели с Джак Милър в края на сезон 2026, което почти сигурно ще означава и край на кариерата на австралиеца като титуляр в Кралския клас.

CONFIRMED: @jackmilleraus will part ways with Pramac Yamaha at the end of the season ✅#MotoGP pic.twitter.com/mkveoeu8ak — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 27, 2026

За раздялата между Милър и отбора на Паоло Кампиноти се говори от няколко месеца насам, а днес тя става официална. Така вторият престой на австралиеца в тима приключва след само две години. Той се състезава за Прамак и в периода 2018-2020, но тогава екипът си партнираше с Дукати, а не с Ямаха.

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Очаква се мястото на Милър в Прамак Ямаха да бъде заето от настоящия пилот на отбора в Moto2 Изан Гевара. Така световният шампион в Moto3 за 2022 година ще стане съотборник на Топрак Разгатлиоглу за началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP. Колкото до Милър, най-вероятно австралиецът ще се насочи към Световния супербайк шампионат (WSBK), но все още не е ясно дали ще остане част от лагера на Ямаха, или ще премине при друг производител.

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Снимки: Gettyimages