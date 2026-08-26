Фернандо Алонсо: Стратегията в Нидерландия показва, че съм много добър пилот

Фернандо Алонсо не спести похвалите за себе си след Гран При на Нидерландия, заявявайки, че това, че е „много добър пилот“, му е позволило да превърне стратегия с едно спиране в бокса в изненадващо класиране в точките за Астън Мартин.

Испанският състезател завърши девети на „Зандвоорт“ в неделя, след като стартира от 18-а позиция на решетката. Това бе второто му влизане в зоната на точките за сезон 2026 след десетото място в Монако през юни.

Once again, Fernando does a brilliant job in the Aston 💪#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Ib5xgATov5 — Formula 1 (@F1) August 23, 2026

Начинът, по който Алонсо стигна до деветото място, също беше впечатляващ. Той изкара цели 34 обиколки с комплект меки гуми, преди да премине към твърди за остатъка от дистанцията от 72 тура. Това се случи на фона на факта, че останалите пилоти използваха стратегия с поне две спирания. Така двукратният световен шампион изчакваше търпеливо зад тези, които влизаха за втори път в бокса, и след това се възползваше максимално от чистата писта пред себе си.

This consistency from Fernando 🙌



He is the only driver to score in every Dutch Grand Prix since the race returned to the calendar in 2021 📈#F1 #DutchGP pic.twitter.com/qubWI1UWXc — Formula 1 (@F1) August 24, 2026

„Аз съм много добър пилот“, заяви Алонсо, попитан как е успял да осъществи тази стратегия. „Това не беше планът. Мисля, че планът беше за две спирания и по-конвенционален подход.



„Но понякога трябва да се отклоняваме малко от нормалното. Когато сме в трафик, не можем да използваме потенциала си. По-бързи сме в завоите от хората пред нас, но сме по-бавни на правите и оставаме блокирани зад тях.



„Така че, веднага щом имаме свободна писта пред себе си, се опитваме да я използваме, дори и това да не е оптималното представяне и оптималната стратегия. Точно това направихме днес.“

Our Sunday in summary.#DutchGP pic.twitter.com/jsMBDum8WY — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) August 23, 2026

Резултатът на Алонсо дойде, след като Астън Мартин представи радикално различно шаси в Будапеща в предишния кръг, а след това донесе и обновен двигател на Хонда в Нидерландия. Досега подобренията работят добре, тъй като британският тим вече не е най-бавният във Формула 1 – етикет, който сега принадлежи на новака Кадилак. Въпреки това уикендът на „Зандвоорт“ не започна позитивно.

Алонсо се класира последен на старта за спринтовото състезание, а съотборникът му Ланс Строл беше 19-и, тъй като испанецът имаше проблеми с управляемостта, причинени от неработещо задно крило, което доведе до блокиране на гумите в първи завой. В крайна сметка Строл и Алонсо завършиха спринта на 17-о и 18-о място, преди да направят по-уважителна квалификация за неделното състезание, заемайки 18-а и 19-а позиция пред Хаас и Кадилак.

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Алонсо смята, че Астън Мартин няма да бъде „конкурентоспособен“ в следващото състезание на „Монца“, която изисква ниско аеродинамично притискане, но въпреки това „Зандвоорт“ представлява „още една стъпка напред“ за базирания в Силвърстоун отбор.

„Особено по отношение на шасито. Донесохме четири или пет нови компонента тук. Също така, пакетът от Будапеща беше по-добре разбран по време на паузата и с всички налични данни след състезанието, ние фино настроихме настройките около тази нова спецификация, плюс новите части. Мисля, че сега оптимизираме шасито и сме в състояние да извлечем максимума.



„При двигателя е по-трудно. Не мисля, че можем да кажем черно на бяло дали имаме повече мощност, или не. От гледна точка на пилота, сменяш пистата месец след предишното състезание, така че управляемостта беше трудна през уикенда.



„Отново имаме затруднения с превключването на по-ниска предавка и с двигателната спирачка от завой в завой. Така че беше предизвикателен уикенд в това отношение“, обясни Алонсо.

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Снимки: Gettyimages