Галатасарай вдигна офертата за Леао до потенциални 50 млн. евро

Оферта от 35 млн. евро, която може да стигне 50 млн. евро, е на масата в продължаващите преговори между Милан и Галатасарай за Рафаел Леао, съобщава “Спорт Медиасет”.

Турският клуб предлага още 5 млн. евро при класиране сред първите 24 на основната фаза на Шампионската лига, както и допълнителни 10 млн. евро, ако успее да стигне до четвъртфиналите.

Сега се изчаква отговорът на “росонерите”, които по принцип се надяват на по-висока гарантирана сума - 50-60 млн. евро.

Към момента Леао продължава да тренира с Милан, но по всичко изглежда, че не е в сметките на Рубен Аморим.

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