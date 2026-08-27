Нюкасъл имаше проблеми срещу тим от Чемпиъншип

Нюкасъл имаше проблеми срещу Уест Бромич, но го победи с 3:2 и се класира за третия кръг на Купата на лигата. Резервата Харви Барнс имаше сериозен принос за успеха, след като реализира два гола.

We're into the next round of the Carabao Cup! 🙌 pic.twitter.com/YTsFPEQ4TT — Newcastle United (@NUFC) August 26, 2026

Настроението на "Сейнт Джеймсис Парк" беше приповдигнато преди двубоя и феновете посрещнаха с бурни овации новото попълнение Нико Гонсалес, който бе привлечен от Манчестър Сити. Привърнеците на "свраките" обаче бяха шокирани в 19-ата минута, когато Айзък Прайс откри резултата с удар от пряк свободен удар. Той изненада вратаря с удар н близкия ъгъл.

BREAKING: Newcastle have signed Nico Gonzalez from Man City 🚨 The deal for the 24-year-old midfielder is set to reach £50m after add-ons. He will wear the No 6 shirt at St James' Park ✍️ pic.twitter.com/9bSqumD2F4 — Sky Sports (@SkySports) August 26, 2026

Нюкасъл успя да изравни малко преди почивката след гол на Базумана Туре. Така привлеченият от Хофенхайм играч ознаменува дебюта си с попадение. Той бе сменен на почивката и на негово място влезе Барнс. Бившето крило на Лестър много бързо демонстрира качествата си и направи резултата 2:1. УБА успя да изравни в 77-ата минута, когато Прайс се разписа от дузпа. Четири минути по-късно обаче Барнс отново вкара, след като се възползва от центриране на Дедич.

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Снимки: Imago