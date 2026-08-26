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Марин Петков: Пожелавам си Левски отново да влезе в Шампионската лига

  • 26 авг 2026 | 21:32
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Футболистът на арабския Ал-Таавон и бивш такъв на Левски Марин Петков се включи специално в студиото на Sportal.bg, за да даде мнението си преди днешния мач на “сините” в плейофите за влизане в Шампионската лига. Българският национал пожела късмет на бившия си клуб и изрази надеждите си отново да гледа Левски в най-комерсиалния футболен турнир.

АЕК 2:0 Левски, кошмарно начало за "сините"
АЕК 2:0 Левски, кошмарно начало за "сините"

“Нека си пожелаем Левски да се класира и да направи този подвиг. Чувствам се добре, въпросът е, че не победихме вчера и има лека горчилка. Нека сега обаче говорим за Левски. Надяваме се днес всички Левски да отстрани АЕК. Би ми било интересно как ще се противопостави Левски при наличието на домакинския фактор от страна на гърците. Левски винги, когато играе в Европа като домакин, създава големи проблеми на противниците си. Сега ще ми е интересно как ще се противопостави, когато е от другата страна.

Левски ще ми остане в сърцето завинаги.

Бих пожелал на всички фенове днес да се насладим на добра игра на Левски и като приключи двубоят дали ще е 90, или 120 минути, “сините” отново да са в Шампионска лига”, заяви Петков.

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