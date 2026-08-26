Трима пилоти се борят за второто място в Хаас

Изглежда, че отборът на Хаас ще избира между Рафаел Камара, Рио Хиракава и действащия шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли за това кой да партнира на Оливър Беарман през сезон 2027 във Формула 1. По настоящем партньор на британеца е Естебан Окон, но всички индикации сочат, че французинът ще се раздели с екипа в края на годината.

These Shimoyama shots 🙌 Head to our YouTube now to ride along with Ollie for a lap of the test track 📺#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/wqwqzg3pJy — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 26, 2026

Според информация на GPblog Хаас организира тест със стар автомобил на „Портимао“ тази седмица, в който и тримата гореспоменати пилоти ще участват. За тях това ще е нещо като прослушване и може да повлияе сериозни върху избора на Джийн Хаас, Аяо Комацу и компания.

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Ако се мисли логически, от тримата с най-малки шансове е Форнароли, тъй като и при Камара, и при Хиракава има допълнителни фактори, които работят в тяхна полза. В случая на Камара това е Ферари, който доставя задвижващи системи на Хаас още от дебютния сезон на американския тим през 2016 година насам. При Хиракава пък става дума за техническия партньор и генерален спонсор на тима Тойота, които определено биха искали да видят японски състезател на титулярна позиция в една от спонсорираните от тях коли.

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Снимки: Gettyimages