Трима пилоти се борят за второто място в Хаас

Изглежда, че отборът на Хаас ще избира между Рафаел Камара, Рио Хиракава и действащия шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли за това кой да партнира на Оливър Беарман през сезон 2027 във Формула 1. По настоящем партньор на британеца е Естебан Окон, но всички индикации сочат, че французинът ще се раздели с екипа в края на годината.
Според информация на GPblog Хаас организира тест със стар автомобил на „Портимао“ тази седмица, в който и тримата гореспоменати пилоти ще участват. За тях това ще е нещо като прослушване и може да повлияе сериозни върху избора на Джийн Хаас, Аяо Комацу и компания.
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Ако се мисли логически, от тримата с най-малки шансове е Форнароли, тъй като и при Камара, и при Хиракава има допълнителни фактори, които работят в тяхна полза. В случая на Камара това е Ферари, който доставя задвижващи системи на Хаас още от дебютния сезон на американския тим през 2016 година насам. При Хиракава пък става дума за техническия партньор и генерален спонсор на тима Тойота, които определено биха искали да видят японски състезател на титулярна позиция в една от спонсорираните от тях коли.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages