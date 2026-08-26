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  3. Холоуей, Пимблет и Стивсън отнесоха глоби след UFC 329

Холоуей, Пимблет и Стивсън отнесоха глоби след UFC 329

  • 26 авг 2026 | 20:39
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Холоуей, Пимблет и Стивсън отнесоха глоби след UFC 329

Атлетическата комисия на Невада наложи санкции в размер на 2500 долара на всеки от тримата бойци по време на своето месечно заседание в сряда.

Макс Холоуей, Пади Пимблет и Гейбъл Стивсън бяха глобени, след като изскочиха от клетката, за да отпразнуват победите си по време на събитието UFC 329 през юли.

На заседанието на Атлетическата комисия на Невада в сряда беше решено тримата бойци да бъдат санкционирани с по 2500 долара за прескачането на октагона след края на съответните им мачове. Глобите бяха удържани от хонорарите на бойците, които бяха задържани от комисията веднага след събитието.

Новината за потенциалните наказания за изскачане от клетката при празнуване на победа предизвика вълна от недоволство сред бойците.

Въпреки това членовете на комисията бяха категорични, че правилото няма да се променя и състезателите трябва да се научат да спазват законите, когато се бият в Невада. Оказва се, че правилото е въведено специално след като Хабиб Нурмагомедов прескочи клетката, за да атакува членове на екипа на Конър Макгрегър след края на битката им на UFC 229 през 2018 г.

В онази вечер Нурмагомедов си осигури победа чрез събмишън в четвъртия рунд, но веднага след това изскочи от октагона и влезе в сбиване с един от съотборниците на Макгрегър.

Последвалият хаос се разпространи сред публиката, а охраната и полицията се опитаха да възстановят реда.

„Една доста тежка вечер за всички нас“, коментира комисарят Антъни Марнел по време на заседанието в сряда. „Това просто не може да се случва повече.“

Председателят на Атлетическата комисия на Невада, Далас Хаун, подкрепи това изявление, като обясни, че комисията не желае да налага подобни наказания, но случилото се между Нурмагомедов и Макгрегър през 2018 г. е променило правилата за всички.

„Те прескачат клетката, за да се ръкуват с Дейна Уайт, и ние оценяваме разликата“, обясни Хаун. „Но някой от тълпата зад Дейна, който крещи нещо, може да промени това за миг.“

„Не се чувстваме комфортно, не ни харесва да правим това в подобни случаи, но заради безопасността на публиката и поуките от UFC 229 през 2018 г., ние сме твърдо решени да го прилагаме.“

В крайна сметка Холоуей, Пимблет и Стивсън платиха глобите от по 2500 долара, задържаните им хонорари бяха освободени и те не са изправени пред други наказания за инцидента.

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