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Мерцедес търси отговори за спада в темпото на Кими Антонели на "Зандвоорт"

  • 26 авг 2026 | 18:56
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Отборът на Мерцедес е започнал „задълбочен анализ“ на представянето на Андреа Кими Антонели в Гран При на Нидерландия. Лидерът в шампионата разкри, че е имал „трудна втора половина“ на състезанието, борейки се с баланса на своя болид W17.

Антонели: След първия бокс вече не усещах добре колата
Антонели: След първия бокс вече не усещах добре колата

Антонели направи силен старт на надпреварата. След като се класира трети в квалификацията, той изпревари съотборника си Джордж Ръсел още на старта и зае втора позиция преди края на първата обиколка, след което изпревари и Ландо Норис при рестарта, за да поведе. Въпреки това, с всяка следваща смяна на гуми, лидерът в шампионата срещаше все повече проблеми с автомобила си. Сега от Мерцедес потвърдиха, че разследват проблемите, с които се е сблъскал Антонели, в опит да стигнат до същината им преди следващия кръг в Италия.

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„Всеки следващ комплект гуми водеше до малко повече свръхзавиване от предишния и се опитваме да разберем защо се получи така“, обясни главният инженер Мерцедес, Андрю Шовлин.

„Не сме променяли колата, не сме добавяли аеродинамичен баланс, което би могло да го обясни. Затова правим наистина задълбочен анализ на данните, за да стигнем до дъното на проблема, защото е важно да разрешим подобни неща преди следващото състезание.

„Очевидно битката става много оспорвана по отношение на представянето. Все още чакаме да пристигне основният ни пакет с подобрения, който ще помогне, но междувременно ще бъде доста трудно“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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