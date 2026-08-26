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  3. Ехамер пред дилема за Лос Анджелис 2028 - скок дължина или десетобой

Ехамер пред дилема за Лос Анджелис 2028 - скок дължина или десетобой

  • 26 авг 2026 | 17:40
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Ехамер пред дилема за Лос Анджелис 2028 - скок дължина или десетобой

След като постави национални рекорди на Швейцария в скока на дължина и в седмобоя с 8.51 метра и 8778 точки, Симон Ехамер все още не е решил коя от двете дисциплини да избере за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Тази зима Ехамер спечели световната титла в седмобоя в Торун, поставяйки световен рекорд в дисциплината от 8778 точки. След силно лято и световен рекорд в скока на дължина в рамките на десетобой (8.51), швейцарецът реши на Европейското първенство в Бирмингам да участва в скока на дължина. Усилията му във Великобритания се увенчаха със сребърен медал, като Ехамер изпревари българския рекордьор Божидар Саръбоюков само с 3 сантиметра - 8.29 за швейцареца срещу 8.26 м за родния състезател, който се пребори за бронзовия медал.

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Снимки: Gettyimages

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