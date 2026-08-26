Бивш национал подписа в Полша

Българският полузащитник Христо Иванов подписа договор за три сезона с Лехия (Гданск), съобщиха от полския втородивизионен клуб. Иванов преминава в състава на "бяло-зелените" от португалския Визела, за който игра през пролетта и записа осем мача. От началото на настоящата кампания не записа нито една минута в първите три срещи на тима, като в последните две беше оставен извън групата.

25-годишният халф като юноша е преминал през школите на английските Барнет, Лейтън Ориент и Тотнъм, а в мъжкия футбол е защитавал цветовете още на Черно море, Витоша (Бистрица), италианския Новара, Арда (Кърджали), Локомотив (Пловдив) и сръбския Железничар (Панчево).

Иванов има и две участия с представителната национална селекция на България. Лехия (Гданск) направи труден старт на сезона във втора полска лига, като има само една победа в пет мача и заема 16-ото място в класирането от 18 отбора.

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