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Нисан запазва световен шампион и привлича барбадосец за новия сезон във Формула Е

  • 26 авг 2026 | 15:59
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Отборът на Нисан обяви пилотския си състав за 13-ия сезон в историята на Формула Е, който трябва да стартира с две състезания в Джеда на 18 и 19 декември.

Японският тим ще продължи да разчита на световния шампион от сезон 2024/25 в изцяло електрическия шампионат Оливър Роуланд, за когото това ще е седма година в отбора. Британецът ще има нов съотборник в лицето на Зейн Малони, който пристига в Нисан след два сезона в Лола-Ямаха, заемайки мястото на напуснали Норман Нато.

„Радвам се, че ще продължа с Нисан за седмия ни съвместен сезон и четвъртия като Нисан. С навлизането на GEN4 колата ще видим голяма стъпка напред в представянето и това е нещо, за което сме наистина развълнувани. Очаквам с нетърпение присъединяването на Зейн към отбора, той има страхотна младежка кариера и двугодишен опит във Формула Е, което го поставя в добра позиция за силно начало на сезона. Да се насочим към бъдещето с отбора на Нисан е много вълнуващо и се стремим да подобрим нашето представяне от последния сезон“, каза Роуланд.

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„Много се вълнувам да се присъединя към отбора на Нисан. Когато дойдох във Формула Е, отборът спечели шампионата с Оли, така че това е чудесен шанс за мен сега да съм присъединя към този производител. Прекарах последните два сезона с нов отбор, развивайки моите умения и опитвайки да постигна възможно най-добрите резултати, така че наистина очаквам с нетърпени да направя тази следваща стъпка в моята кариера“, коментира Малони.

„Това е чудесна възможност да бъда съотборник с Оли. Той е световен шампион и някой, когото гледах, когато растях, първо печелейки състезания във Формула 2, а след това и във Формула Е, така че да съм редом с него и да се уча от него ще бъде наистина ценно.

„GEN4 е голяма възможност за всеки да се развива бързо и ще направя всичко възможност, за да се подготвя добре и да започна от първото състезание. Голямо благодаря на отбора на Нисан за доверието в мен. Наистина очаквам с нетърпение да започнем и да постигнем много добри резултати заедно“, добави още Момчето от Барбадос.

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