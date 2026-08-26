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Треньорът на Лукас Петков: Елверсберг има да извърви дълъг път, но ще даде всичко от себе си в Бундеслигата

  • 26 авг 2026 | 15:42
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Треньорът на Лукас Петков: Елверсберг има да извърви дълъг път, но ще даде всичко от себе си в Бундеслигата

Дебютантът в Бундеслигата Елверсберг, където играе българския национал Лукас Петков, се впуска в „пътешествие до Марс“, по думите на старши треньора си Винсент Вагнер.

„За нас Бундеслигата понякога се струва толкова далечна. И все пак, ако оставим настрана инфраструктурата и парите, и просто се съсредоточим върху футбола, ние – колкото и да е забавно – някак си вече можем да се справим с темпото“, коментира Вагнер преди дебюта на отбора в местния футболен елит в събота срещу Байер (Леверкузен).

Елверсберг е най-малкият клуб в историята на Бундеслигата и дори не е самостоятелен град, тъй като е част от община Шпийзен-Елверсберг с население от 13 000 души. Градът няма жп гара, а инфраструктурата около стадиона, който все още прилича на строителна площадка, е проблематична, пише агенция ДПА.

Звездите на Бундеслигата ще трябва да се подготвят за културен шок по време на пътуването си до провинция Саарланд, защото, докато стадионът, който в момента събира само около 10 000 зрители, е в ремонт, който ще продължи до зимата, съблекалните се намират във временно обособени за целта контейнери.

Въпреки всичко промоцията е като футболна приказка за тима на Елверсберг и все още се усеща малко сюрреалистично за Винсент Вагнер, който е щастлив да приеме ролята на явен аутсайдер.

„Подготвени сме максимално, но като погледна стартовия състав на Байер (Леверкузен), имаме да извървим дълъг път. Ще дадем всичко от себе си, ще се поучим от опита и ще видим докъде можем да стигнем“, заяви треньорът. „Имахме дълга и интензивна предсезонна подготовка, подсилихме отбора, доколкото можехме. Успяхме да задържим повечето от футболистите, които искахме. Тимът е готов за Бундеслигата“, добави Вагнер, който иска отборът му да играе смело и офанзивно.

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