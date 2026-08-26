Шогунa се оттегля от професионалния спорт след боксовия мач с Гловър Тейшейра

Маурисио „Шогун“ Руа ще влезе в боксовия ринг в събота, за да се изправи срещу Гловър Тейшейра в битка между бивши шампиони на UFC в Сао Пауло, Бразилия. Това вероятно ще бъде последният път, в който той слага ръкавици, за да се бие.

Бившият носител на титлите в UFC и PRIDE разговаря с журналисти по време на откритите тренировки за събитието „Спатен Файт Найт 3“ в Рио де Жанейро и заяви, че се е завърнал от пенсия само за да се изправи срещу Тейшейра по правилата на бокса.

„Мисля, че това е последният“, каза Руа. „Но бъдещето е мистерия, така че… не знам, но мисля, че е последният.“

Руа и Тейшейра се оттеглиха от ММА в една и съща вечер през януари 2023 г., когато и двамата загубиха съответно от Игор Потеря и Джамал Хил на UFC 283 в Рио де Жанейро. Въпреки това, този двубой е нещо, което той чувства, че „липсва“ в неговата ММА кариера.

„Всъщност аз съм удовлетворен човек“, каза Руа, попитан дали има други имена, които биха могли да го върнат за още битки в бъдеще. „Мисля, че съм се бил с най-добрите в света. И не мисля, че ще се бия отново. Но аз съм човек, който се ръководи от предизвикателства. Това, което ме движи, са моите цели, моите задачи, моите мечти. Не знам какво ще донесе утрешният ден, но мисля, че това е последният.“

Руа проведе целия си тренировъчен лагер с Андре Дида като главен треньор, но се оказва, че той няма да бъде допуснат в залата в събота. Дида беше замесен в масов бой, избухнал между отборите на Вандерлей Силва и Аселино Фрейтас след главното събитие на „Спатен“ през 2025 г.

„Дида няма да бъде в моя ъгъл“, каза Руа. „Направих цялата подготовка с Дида, но той не може да бъде тук заради случилото се на последното събитие на „Спатен“. Но имам моя екип тук, който е с мен от началото на лагера. Хората на Дида също са тук, така че всичко е наред.“

„Говоря с Дида всеки ден“, продължи той. „Вече имам стратегията в главата си. Също така говоря с майстор Рафаел [Кордейро] всеки ден. Всичко е съгласувано между мен, майстор Рафаел, Дида и моя екип. Всичко е страхотно, всичко е перфектно.“

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