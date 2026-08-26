Черотич търси реванш в Цюрих преди финалите в Брюксел

Световната шампионка на 3000 метра с препятствия Фейт Черотич се стреми към завръщане на победния път на Диамантената лига в Цюрих в четвъртък. Това се случва след като остана на второ място в Лозана, изпреварена от олимпийската шампионка от Бахрейн Уинфред Яви.

Надпреварата в Цюрих е предпоследният кръг от веригата на Диамантената лига за 2026 г., като атлетите правят последен опит да спечелят квалификационни точки преди финалите в Брюксел на 4-5 септември.

В Лозана Черотич завърши втора с време 9:01.90, след като Яви направи силен финален спринт и спечели с рекорд на турнира от 9:00.04. Тунизийката Маруа Бузаяни допълни подиума с време 9:05.55.

Въпреки минималната загуба, Черотич изрази задоволство от представянето си и веднага насочи вниманието си към Цюрих, отбелязвайки, че е доволна от бягането си и е готова за следващото предизвикателство.

“Щастлива съм от състезанието си днес в Лозана. Сега следващата ми спирка е Цюрих“, заяви Черотич след надпреварата.

22-годишната кенийска звезда ще поднови съперничеството си с олимпийската шампионка от Уганда Перут Чемутай.

Към нея се присъединява и сънародничката ѝ Дорис Лемнголе, която също търси реванш, след като се класира четвърта в Лозана с 9:07.09.

В момента Черотич е на второ място в класирането на Диамантената лига в стийпълчейза с 28 точки, изоставайки от лидерката Бузаяни (31 точки), докато Яви е трета с 22 точки.

И трите атлетки вече са си осигурили място за финалите в Брюксел, където Черотич ще се опита да защити титлата си, спечелена миналата година с време 8:57.24 пред Нора Джеруто от Казахстан и Бузаяни.

Черотич пристига в Цюрих в разгара на впечатляваща кампания през 2026 г.

Сезонът ѝ започна на 16 май в Шанхай, където завърши на второ място с време 8:51.48 – само на една стотна от секундата зад Чемутай.

Седмица по-късно в Сямън тя се класира трета с 8:52.53, след като беше изпреварена от Чемутай и Яви.

Първата си победа в Диамантената лига за сезона тя постигна на 4 юли на “Префонтейн Класик“, записвайки 8:51.74, за да изпревари Яви и Бузаяни.

На 29 юли тя спечели титлата от Игрите на Британската общност в Глазгоу със зашеметяващ рекорд на игрите от 9:01.76, подобрявайки предишното най-добро постижение с повече от 13 секунди, за да изпревари Торнър и Чемутай.

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Снимки: Gettyimages