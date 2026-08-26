След 12 години чакане: Марк Инглиш най-сетне със златен европейски медал

Марк Инглиш е добре подготвен да диагностицира проблеми. И все пак, дори на сутринта, след като най-накрая стана европейски шампион на 33 години, квалифицираният лекар трудно осъзнаваше собственото си преживяване.

“Не, все още бавно осмислям всичко“, каза Инглиш след победата си на 800 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

“В момента съм в аналитичен режим, затова не мога да бъда емоционален. Но да, знам, че е брилянтно. Просто ще ми отнеме време да го осъзная.“

Може би това е разбираемо. Инглиш спечели първия си европейски медал при мъжете преди 12 години и оттогава е натрупал изключителна колекция от отличия.

Всеки финал на 800 метра на европейско първенство, в зала или на открито, в който е участвал, е завършвал с качване на ирландеца на подиума.

Бронз на открито в Цюрих 2014. Сребро в зала в Прага 2015. Бронз в зала в Глазгоу 2019. Още един бронз на открито в Мюнхен 2022. Още един бронз в зала в Апелдорн 2025.

Пет финала. Пет медала. Но никога злато. До Бирмингам 2026.

Този път Инглиш пристигна не като опасен аутсайдер, а като лидер в европейската ранглиста и оправда очакванията, нанасяйки решителен удар в заключителните етапи, за да спечели с време 1:45.26.

Сред ирландските величия

О'Съливан остава най-успешният индивидуален европейски шампион на Ирландия, печелейки 3000 метра в Хелзинки през 1994 г., преди да постигне забележителен дубъл на 5000 и 10 000 метра в Будапеща през 1998 г.

След това минаха 26 години, преди Магийън да стане следващият индивидуален шампион на Ирландия, печелейки паметна титла на 1500 метра в Рим през 2024 г.

Инглиш се присъедини към тях в Бирмингам – преди победата на Кейт О'Конър в седмобоя по-късно на първенството да разшири ексклузивния клуб до четирима души.

Заедно О'Съливан, Магийън, Инглиш и О'Конър вече са спечелили шест индивидуални европейски титли на открито за Ирландия: три за О'Съливан и по една за останалите трима.

“Предполагам, че е така, но не е нещо, за което мисля твърде много“, каза Инглиш, попитан за присъединяването си към О'Съливан и Магийън, преди О'Конър да добави името си към списъка.

“Но да, мисля, че Соня и Кийра са единствените други две индивидуални златни медалистки. Така че, да, доста е специално да бъда сред тях. Две от най-великите ни атлетки.“

Носен от ирландската публика

Инглиш получи сериозна подкрепа, за да стигне до успеха. Значителният брой ирландски фенове на стадиона в Бирмингам създадоха стена от шум, когато болката започна да се усеща във втората обиколка.

“Това просто притъпява болката в последните 400 метра“, каза той. “Не усещаш нищо, просто си носен от тази енергия. Помага, когато стигнеш до 600-метровата отсечка. Знаеш, че публиката просто ще те донесе до финала.“

Обратно в Ирландия реакцията беше също толкова страстна, въпреки че Инглиш едва бе имал време да я види.

“Чувам, че хората са скачали от радост“, каза той. “Ще трябва да погледна някои от видеата.“

Един клип, който беше видял, беше реакцията на коментаторите от Ар Ти И на победата. “Коментарът на Грег Алън за събитието беше доста специален“, каза той. „Той самият е толкова запален по леката атлетика. Беше брилянтно да го видя.“

Фаворит с причина

В Бирмингам Инглиш се изправи пред различно психологическо предизвикателство. След години, в които пристигаше на големи първенства като опасен претендент за медал, този път имаше очаквания, че той действително може да спечели.

Той избра да приеме това.

“Ако съм фаворит, то очевидно има причина за това“, каза той. “Хората смятат, че съм най-добрият атлет там и че ще вляза и ще спечеля. Така че това винаги е нещо положително, което можеш да извлечеш.“

“Разбира се, има напрежение, но аз просто се доверих на плана на треньора си и се опитах да го изпълня по най-добрия възможен начин.“

Планът на треньора Джъстин Риналди беше изграден около търпението.

“Просто да стоя зад рамото на лидера или да бъда трети-четвърти и да съм готов да атакувам в последните 100 метра“, обясни Инглиш.

“И за щастие, проработи.“ Този път нямаше нужда от второ мнение.

Все по-бърз на 33

Може би най-забележителният аспект от пробива на Инглиш е, че той идва не в началото, а в напреднал етап от кариерата му. Вместо просто да удължава времето си на елитно ниво, той продължава да се подобрява.

В края на 2024 г. Инглиш се свързва с физиолога Гарет Санфорд за помощ при идентифицирането и справянето с ограничаващите го фактори. Приблизително по същото време той се присъединява към Риналди, треньор с богат опит с бегачи на 800 метра от световна класа.

“Свързах се с физиолога Гарет Санфорд в края на 2024 г. и той ми помогна да се насоча към това как да се справя с ограничаващите ме фактори“, сподели Инглиш.

“Тогава започнах работа и с Джъстин. Очевидно е, че Джъстин е работил с безброй атлети, постигали времена от 1:42.“

“Знаех, че специфичните му тренировки за 800 метра ще бъдат наистина подходящи. Просто комбинирах всички елементи и създадохме структуриран седмичен план, който можехме да повтаряме всяка седмица. И за щастие, това проработи.“

Резултатите са поразителни. По-рано тази година Инглиш подобри ирландския си рекорд на 800 метра в зала до 1:44.23, преди да направи голям пробив в кариерата си и на открито, пробягвайки дистанцията за 1:42.97 на Диамантената лига в Лондон през юли.

Повече от десетилетие след първото си стъпване на европейски подиум, на 33-годишна възраст той се превърна в атлет с постижение под 1:43. Изглежда, че докторът е намерил правилната рецепта.

Наслаждавайки се на момента

Инглиш все още не се интересува от поглед към Лос Анджелис 2028, нито дори се ангажира с участие на Eвропейското първенство в зала във Валенсия през 2027 г.

След като е чакал този момент 12 години, той иска да му се наслади.

“Дори не мисля толкова напред“, каза той. “Просто съм погълнат от този момент и ще се опитам да го усетя колкото се може повече.“

Предстоят още състезания този сезон, а бъдещите цели в крайна сметка ще бъдат начертани.

Но засега д-р Марк Инглиш има единствения резултат, който липсваше в забележителната му европейска визитка: Европейски шампион.

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Снимки: Gettyimages