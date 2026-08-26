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19-годишен норвежец по-бърз от Колин Джаксън на 110 м/пр

  • 26 авг 2026 | 10:13
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19-годишен норвежец по-бърз от Колин Джаксън на 110 м/пр

Норвежкият талант Антъни Йонсен записа най-бързото време в историята на 110 метра с препятствия за европейски атлет под 20 години. Това се случи по време на турнира от Световния континентален тур в Гьотеборг в понеделник вечер.

19-годишният Йонсен, който наскоро завърши четвърти на Световното първенство по лека атлетика под 20 години в Юджийн, прелетя дистанцията за впечатляващите 13.35 секунди. Постижението му беше регистрирано с препятствия със стандартна височина за мъже в началото на програмата.

Въпреки че Европейската атлетика ратифицира рекорди за юноши под 20 години само при височина на препятствията от 99.0 см, времето на Йонсен е по-добро от досегашното най-силно постижение в историята на континента. Предишният връх принадлежеше на легендата от Великобритания Колин Джаксън, който през 1986 г. на Световното първенство под 20 години в Атина записа 13.44 секунди.

Трябва да се отбележи, че височината на препятствията на световните и европейските първенства за атлети под 20 години беше намалена от стандартните 106.7 см на 99.0 см в средата на първото десетилетие на века.

Освен че стана най-бързият европеец в тази възрастова група, Йонсен подобри и националния рекорд на Норвегия от 13.44 секунди, поставен от Владимир Вукичевич през 2021 г.

Сред другите акценти от състезанието в Гьотеборг бяха победата на унгарката Лука Козак на 100 метра с препятствия с време 12.79 секунди и успехът на Габриела Гаянова от Словакия. Сребърната медалистка на 800 метра от Европейското първенство през 2024 г. зад Кийли Ходжкинсън този път се пусна на по-дълга дистанция и спечели бягането на 1000 метра с 2:35.55 минути.

Бронзовата медалистка от Европейското първенство Ванеса Камга триумфира в хвърлянето на диск пред родна публика с резултат 62.87 метра, а друг носител на бронз от шампионата на Стария континент Карл Бенгстрьом, спечели бягането на 400 метра с препятствия с 49.63 секунди.

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Снимки: Imago

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