Традиция! Промени в програмата на Североизточната Трета лига

Корекциите в първоначалната програма на Североизточната Трета лига са традиция. Първенството започна едва преди пет дни. Първите промени в календара вече са факт. Някои от тях бяха извършени часове преди днешния втори кръг от шампионата. Вече е ясно, че дербито в Исперих между местния Бенковски и Септември (Тервел) няма да се проведе.

Пропадна днешно дерби на Североизток (изявления от Септември Тервел и Бенковски Исперих)

Лудогорец III пък днес няма да гостува в Аксаково, както е по програма, а ще приеме едноименния тим в Разград.

Размествания бяха извършени и на двубоите от третия кръг на шампионата. Два от мачовете са пренасрочени с ден по-късно.

Част от отборите в Североизточната Трета лига недоумяват, защо първите два кръга от първенството не се изиграха, съответно на 15-16 август и 22-23 август, а срещите от началния етап на турнира за купата на Аматьорската лига (играха се на 15-16 август) не бяха насрочени за делнични дни, примерно днес, когато ще се провеждат двубоите от втория кръг на шампионата.

Североизточна Трета лига – II кръг

26 август 2026 г., сряда, 18:00 часа:

Черно море II (Варна) - Черноломец (Попово)

Лудогорец III (Разград) - Аксаково

Олимпик (Варна) - Септември (Драгоево)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Фратрия II (Варна)

Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра)

Волов Шумен 2007 - Девня

Бенковски (Исперих) - Септември (Тервел) отложен

26 август 2026 г., сряда, 18:30 часа:

Ботев (Нови пазар) - Устрем (Дончево)

Черноморец (Балчик) – почива

Североизточна Трета лига – III кръг

29 август 2026 г., събота, 18:00 часа:

Доростол (Силистра) - Волов Шумен 2007

Фратрия II (Варна) - Рилци (Добрич)

Устрем (Дончево) - СФК Светкавица 2014 (Търговище)

Септември (Драгоево) - Ботев (Нови пазар)

Черноломец (Попово) - Аксаково

Черно море II (Варна) - Черноморец (Балчик)

30 август 2026 г., неделя, 17:30 часа:

Девня - Бенковски (Исперих)

30 август 2026 г., неделя, 18:00 часа:

Лудогорец III (Разград) - Олимпик (Варна)

Септември (Тервел) – почива

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