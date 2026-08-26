Традиция! Промени в програмата на Североизточната Трета лига

Корекциите в първоначалната програма на Североизточната Трета лига са традиция. Първенството започна едва преди пет дни. Първите промени в календара вече са факт. Някои от тях бяха извършени часове преди днешния втори кръг от шампионата. Вече е ясно, че дербито в Исперих между местния Бенковски и Септември (Тервел) няма да се проведе.
Пропадна днешно дерби на Североизток (изявления от Септември Тервел и Бенковски Исперих)
Лудогорец III пък днес няма да гостува в Аксаково, както е по програма, а ще приеме едноименния тим в Разград.
Размествания бяха извършени и на двубоите от третия кръг на шампионата. Два от мачовете са пренасрочени с ден по-късно.
Част от отборите в Североизточната Трета лига недоумяват, защо първите два кръга от първенството не се изиграха, съответно на 15-16 август и 22-23 август, а срещите от началния етап на турнира за купата на Аматьорската лига (играха се на 15-16 август) не бяха насрочени за делнични дни, примерно днес, когато ще се провеждат двубоите от втория кръг на шампионата.
Североизточна Трета лига – II кръг
26 август 2026 г., сряда, 18:00 часа:
Черно море II (Варна) - Черноломец (Попово)
Лудогорец III (Разград) - Аксаково
Олимпик (Варна) - Септември (Драгоево)
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Фратрия II (Варна)
Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра)
Волов Шумен 2007 - Девня
Бенковски (Исперих) - Септември (Тервел) отложен
26 август 2026 г., сряда, 18:30 часа:
Ботев (Нови пазар) - Устрем (Дончево)
Черноморец (Балчик) – почива
Североизточна Трета лига – III кръг
29 август 2026 г., събота, 18:00 часа:
Доростол (Силистра) - Волов Шумен 2007
Фратрия II (Варна) - Рилци (Добрич)
Устрем (Дончево) - СФК Светкавица 2014 (Търговище)
Септември (Драгоево) - Ботев (Нови пазар)
Черноломец (Попово) - Аксаково
Черно море II (Варна) - Черноморец (Балчик)
30 август 2026 г., неделя, 17:30 часа:
30 август 2026 г., неделя, 18:00 часа:
Лудогорец III (Разград) - Олимпик (Варна)
Септември (Тервел) – почива