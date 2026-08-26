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Нкунку и РБ Лайпциг подписаха

  • 26 авг 2026 | 05:01
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Нкунку и РБ Лайпциг подписаха

РБ Лайпциг официално потвърди завръщането на един от футболистите, превърнали се в идол на „Ред Бул Арена“ – Кристофър Нкунку. Френският нападател пристига под наем за настоящия сезон, като в договора е включена и опция за откупуване, ако убеди германския клуб с представянето си.

Своевременно Нкунку се превърна в една от най-големите продажби в историята на Лайпциг. Той бе привлечен през 2019 г. за по-малко от 20 милиона евро и допринесе със 70 гола и 56 асистенции в 172 мача, печелейки две Купи на Германия и приза за голмайстор на Бундеслигата през сезон 2022/23 г. (заедно с Фюлкруг). Четири години по-късно Челси плати 60 милиона евро за него.

Въпреки това, той така и не успя да възвърне формата, която демонстрираше в Германия. Контузиите се оказаха сериозна пречка. Само няколко седмици след пристигането си в Лондон, той получи травма на менискуса. Последваха още няколко физически проблема, които му попречиха да играе редовно за „сините“. Поради пренасищането на състава, миналото лято той бе преотстъпен на Милан, където отбеляза 8 гола в 35 мача.

През тази година Нкунку не попадаше в плановете на Рубен Аморим, новия треньор на италианския тим, поради което реши да се завърне под наем там, където показа най-добрата си версия. Лайпциг изпитваше сериозни затруднения в атака, като през миналия сезон бе отборът с най-малко отбелязани голове сред класиралите се за Шампионската лига тимове от германското първенство. Единствено Баумгартнер и Диоманде преминаха границата от 10 попадения, а котдивоарецът вече не е в отбора, така че пристигането на Нкунку може да се окаже отличен ход.

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