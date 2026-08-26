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  3. България гони втори успех на Евроволей 2026

България гони втори успех на Евроволей 2026

  • 26 авг 2026 | 06:41
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Волейболистките от националния отбор на България днес излизат за задължителна втора победа на Европейското първенство.

Момичетата на Марчело Абонданца срещат пълния аутайсдер в Група В Австрия от 17:00 часа в Бърно.

До момента България записа победа над Украйна с 3:0 и загуби от Гърция с 1:3 и от Сърбия с 0:3.

България се опита да се бори, но загуби срещу Сърбия на ЕвроВолей 2026
България се опита да се бори, но загуби срещу Сърбия на ЕвроВолей 2026

Австрия допусна 3 поредни загуби от началото на Евроволей.

Гърция си осигури място на 1/8-финалите на Евроволей
Гърция си осигури място на 1/8-финалите на Евроволей

Националките се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на Евроволей 2026.

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