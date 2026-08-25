Гърция си осигури място на 1/8-финалите на Евроволей

Надпреварата за заветните билети за осминафиналите на Евроволей 2026 за жени се разгорещява. В Бърно Гърция стана вторият отбор след непобедената Сърбия, който си осигури място в елиминационната фаза. Елинският тим постигна третата си победа над Австрия 3:1 (20:25, 25:18, 25:12, 25:14), изравнявайки най-доброто си постижение на европейски първенства. По-късно днес домакините от Чехия ще се изправят срещу Украйна с шанс също да си гарантират участие в следващия етап.

Гърция започна кампанията си на Евроволей по отличен начин с победи над Украйна и България, а нов успех щеше да ги класира за осминафиналите. Това би било едва вторият път в историята, в който отборът преминава груповата фаза след 2019 г. Австрия от своя страна преследваше собствен исторически момент, търсейки първа победа в кампания, която бележи завръщането им на европейското първенство след 55-годишно отсъствие.

Кора Шаберл зададе тона от самото начало с отлична серия от сервиси, която помогна на Австрия да поведе с 4:0. Ранният импулс донесе на австрийките убедителна преднина при 14:7, а по-късно и при 19:11. Шаберл беше движещата сила зад представянето на своя отбор, отбелязвайки 9 точки в гейма, включително два аса, една блокада и шест успешни атаки. В крайна сметка Гърция започна да намира своя ритъм и намали разликата до 22:18, но Австрия не позволи възможността да се изплъзне. Блокада на Кармен Рааб подпечата победата с 25:20 и първия спечелен гейм за Австрия в турнира.

Загубата на първата част се оказа събуждане за Гърция, която веднага вдигна нивото си и поведе със 7:3. Австрия отвърна на удара и, водена от Кармен Рааб и Анамария Галич, дори изравни резултата при 10:10, но Гърция отговори с нова серия от точки, за да си върне контрола. Марта Антули отново разпери криле, реализирайки седем успешни атаки в гейма, за да помогне на Гърция да поведе с 21:16. Маркела Папагеоргиу и Елпида Хадзиевстратиаду също имаха важен принос, добавяйки по четири точки, включително по един ас. Гърция запази самообладание, за да затвори гейма при 25:18 и да изравни резултата в мача.

Гърция запази инерцията и в третия гейм, повеждайки с 8:3 и поемайки пълен контрол на игрището. Силният им сервис, който донесе четири аса, и солидната игра на мрежата с четири блокади, оставиха Австрия без отговор. Всяка гръцка състезателка допринесе за успеха, като отборът поддържаше пълен контрол, увеличавайки преднината си до 21:9, преди да затвори гейма категорично с 25:12.

Австрия отказа да се предаде и четвъртият гейм започна с оспорвана битка, като резултатът беше равен при 10:10. Тогава Гърция включи на по-висока скорост с Марта Антули на сервис линията и дръпна с 16:11. От този момент нататък елинките не погледнаха назад, поддържайки контрол до края и затваряйки мача при 25:14 след атака в аут на Шаберл.

Антули стана топреализатор в мача с 20 точки, включително 16 успешни атаки при 46% ефективност и четири аса. Ерини Хадзиевстратиаду добави 13 точки, от които три блокади, докато Шаберл беше лидер за Австрия с 14 точки.

Гърция - Австрия 3:1 (20:25, 25:18, 25:12, 25:14)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google