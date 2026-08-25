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Марин Петков с отлично представяне, но Ал-Таавон пак се издъни

  • 25 авг 2026 | 21:17
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Марин Петков с отлично представяне, но Ал-Таавон пак се издъни

Ал-Таавон и Ал-Файха завършиха при нулево равенство (0:0) в мач от 3-тия кръг на саудитската Про лига, а българският национал Марин Петков изигра пълни 90 минути и бе сред най-активните на терена за своя тим. Бившият играч на Левски постоянно тормозеше отбраната на гостите по фланга и сам отправи 1 точен удар, но липсата на късмет в завършващата фаза на целия отбор попречи на Ал-Таавон да се поздрави с успеха. Въпреки офанзивната мощ и влизането на свежи сили през втората част, срещата приключи при поделени точки.

След разочароващата загуба в предишния кръг, воденият от звезди като Абдерразак Хамдала тим на Ал-Таавон излезе с амбиция за задължителни три точки срещу гостуващия Ал-Файха. Домакините наложиха сериозен териториален натиск и контролираха топката, отправяйки отправиха внушителните 21 удара към противниковата врата. Защитният вал на гостите обаче устоя на натиска, благодарение и на добрите спасявания под рамката на вратата.

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