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  3. На „Монца“ Ферари се връща към цветовете от 1996

На „Монца“ Ферари се връща към цветовете от 1996

  • 25 авг 2026 | 17:51
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На „Монца“ Ферари се връща към цветовете от 1996

Ферари ще използва специална цветова схема за Гран При на Италия на „Монца“, изтече информация в медиите на Апенините.

Очаква се, че болидите и гащеризоните на пилотите ще са във версията на Rosso Corsa, използвана през 1996 година – първият сезон на Михаел Шумахер в тима.

Хамилтън се извини за изригването си по радиото
Хамилтън се извини за изригването си по радиото

Легендарният германец премина в Маранело след две поредни световни титли с Бенетон и стана основната част от екипа, воден от Жан Тод и Рос Браун.

1996 беше труден сезон за Ферари и Шумахер, но германецът все пак спечели на „Монца“.

Макс Верстапен ще кара срещу 100 пилоти в „най-голямото състезание в света“
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