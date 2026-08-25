На „Монца“ Ферари се връща към цветовете от 1996

Ферари ще използва специална цветова схема за Гран При на Италия на „Монца“, изтече информация в медиите на Апенините.
Очаква се, че болидите и гащеризоните на пилотите ще са във версията на Rosso Corsa, използвана през 1996 година – първият сезон на Михаел Шумахер в тима.
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Легендарният германец премина в Маранело след две поредни световни титли с Бенетон и стана основната част от екипа, воден от Жан Тод и Рос Браун.
1996 беше труден сезон за Ферари и Шумахер, но германецът все пак спечели на „Монца“.