На „Монца“ Ферари се връща към цветовете от 1996

Ферари ще използва специална цветова схема за Гран При на Италия на „Монца“, изтече информация в медиите на Апенините.

Очаква се, че болидите и гащеризоните на пилотите ще са във версията на Rosso Corsa, използвана през 1996 година – първият сезон на Михаел Шумахер в тима.

Ferrari will feature a special livery at Monza, inspired by the one from 1996, Michael Schumacher's first year with the team

That same year, Schumacher won at Monza



📰@Auto_Racer_it pic.twitter.com/fcphP9U8L5 — Holiness (@F1BigData) August 25, 2026

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Легендарният германец премина в Маранело след две поредни световни титли с Бенетон и стана основната част от екипа, воден от Жан Тод и Рос Браун.

1996 беше труден сезон за Ферари и Шумахер, но германецът все пак спечели на „Монца“.

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