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ЦСКА привлече играч от Египет

  • 25 авг 2026 | 15:03
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ЦСКА привлече играч от Египет

Отборът на ЦСКА привлече ново попълнение от Египет за новия сезон, научи Sportal.bg.

Ахмед Деяа Омар е на 31 години и играе на поста посрещач. През последните два сезона високият 199 сантиметра египтянин бе част от сръбски Цървена звезда (Белград).

Преди това Ахмед Деяа Омар е играл за египетските Александрия Спортинг клуб и Замалек, както и за сръбския Спартак (Суботица).

Очаква се Ахмед Деяа Омар да се бори за титулярно място в ЦСКА с бившия национал Николай Пенчев, младия Захари Згуров. Няколко от посрещачите при юношите на “червените” също ще са част от мъжкия отбор на “червения” отбор през новия сезон.

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