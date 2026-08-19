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ЦСКА привлича гигант от Беларус и разпределител, победил Лубе с Левски

  • 19 авг 2026 | 20:13
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Волейболният ЦСКА започна селекцията за новия сезон. “Червените” привлякоха гигант от Беларус на поста диагонал на разпределителя, научи Sportal.bg.

Тимът от воден от Александър Попов ще разчита през новия сезон на 23 годишният Станислав Кулагин, който е висок 206 сантиметра и до сега е играл за Комуналник (Могильов) и Шахтьор (Солигорск), както и за младежкия национален отбор на Беларус.

“Червените” все още търсят втори диагонал, след като 18-годишният Александър Манушев неочаквано реши да продължи кариерата си в чужбина.

През новия сезон ЦСКА ще залага като основен разпределител на 17-годишният Никола Великов, който стана бронзов медалист с България на Евро 2026.

Втори плеймейкър на “червените”, според информация на Sportal.bg, ще е ветеранът Константин Митев.

Митев, който на 27 октомври ще навърши 42 години, има богат опит в съставите на Арда (Кърджали), Пирин (Разлог), Марек Юнион Ивкони (Дупница) и Левски Сиконко у нас. Освен това е играл в Иран, Турция, Люксембург и Нидерландия.

В момента той е и треньор на най-добрата на двойка по плажен волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджийски.

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Константин Митев бе част от състава на Левски Сиконоко, който победи италианския гранд Лубе Банка Марке (Мачерата) с 3:2 в мач от Шампионската лига на 5 октомври 2006 година в столичната зала “Универсиада”.

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