Неуморимият Камворор се цели в хеттрик в Ню Йорк

Двукратният шампион на маратона в Ню Йорк Джефри Камворор заяви, че е щастлив да се завърне на маратона на Ню Йорк на 1 ноември, където ще преследва хеттрик от титли в състезание, смятано за едно от най-трудните в сериите на “Мейджър“ маратоните.

Той прави своя дебют в Ню Йорк през 2015 г., когато завършва на второ място с време 2:10:48 ч. след сънародника си Стенли Бивот, който печели титлата с 2:10:34 ч.

След това Камворор стига до първата си победа в “Голямата ябълка“ през 2017 г., пресичайки финалната линия за 2:10:53 ч., за да изпревари сънародника си Уилсън Кипсанг, който финишира с 2:10:56 ч. Трети остава етиопецът Лелиса Десиса с 2:11:32 ч.

През следващата година Камворор не успява да защити титлата си и завършва трети с време 2:06:26 ч. Победител става етиопецът Десиса с 2:05:59 ч., а втори е Шура Китата с 2:06:01 ч.

33-годишният атлет обаче се завръща на най-високото стъпало на подиума през 2019 г., триумфирайки с време 2:08:13 ч. Той повежда пред сънародника си Албърт Корир, който записва 2:08:36 ч., и етиопеца Гирма Бекеле, който пресича линията за 2:08:38 ч.

Последното участие на Камворор в Ню Йорк през 2024 г. обаче го оставя извън подиума, след като се налага да се задоволи с пето място с време 2:08:50 ч.

В това състезание победата грабва Абди Нагейе от Нидерландия с 2:07:39 ч., следван от кенийците Еванс Чебет (2:07:45 ч.) и Корир, който завършва трети с 2:08:00 ч.

Като една от звездите на тазгодишното събитие, Камворор очаква с нетърпение завръщането си на трасето, което му е донесло две от най-ценните победи и единствените му две титли от сериите “Мейджър“. “Много съм развълнуван да се върна в Ню Йорк“, сподели Камворор.

Той подчерта невероятното усещане да застанеш на старта на маратона в Ню Йорк – състезание, известно със своята наелектризираща атмосфера и безкомпромисно трасе. “Винаги е невероятно преживяване да бягаш на най-големия маратон в света. Наистина очаквам с нетърпение да усетя отново енергията на публиката.“

Камворор се отправя към Ню Йорк в търсене на върхова форма след известен спад в ритъма си след силното начало на сезон 2026.

На 14 февруари Камворор откри сезона си с категорична победа на полумаратона в Рас ал Хайма, постигайки време от 58:14 мин. Той изпревари Бирхану Балев от Бахрейн (58:23 мин.) и сънародника си Гидиън Роно, който завърши за 58:38 мин.

На 26 април той завърши осми на маратона в Лондон с време 2:05:38 ч. В същото състезание сънародникът му Себастиан Саве подобри световния рекорд, ставайки първият човек в историята, пробягал дистанцията под два часа, с победно време от 1:59:30 ч. Етиопецът Йомиф Кеджелча се класира втори с 1:59:41 ч., а угандиецът Джейкъб Киплимо допълни подиума с 2:00:28 ч.

Освен това Камворор пристига в Ню Йорк с богата витрина с трофеи, изградена през годините на доминация по шосейните трасета и в крос-кънтрито. Сред отличията му са три световни титли на полумаратон, спечелени в Копенхаген през 2014 г., Кардиф през 2016 г. и Валенсия през 2018 г.

В крос-кънтрито той доминира както при юношите, така и при мъжете, като печели титлата при юношите в Пунта Умбрия през 2011 г., преди да добави титли при мъжете в Гуян през 2015 г. и Кампала през 2017 г., както и бронзов медал в Орхус през 2019 г.

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Снимки: Gettyimages