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Ходжкинсън се оттегли от Диамантената лига в Цюрих

  • 25 авг 2026 | 13:20
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Ходжкинсън се оттегли от Диамантената лига в Цюрих

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън няма да участва в бягането на 800 метра на Диамантената лига в Цюрих в четвъртък, тъй като “тялото ѝ не е съвсем готово“. Първоначално се очакваше Ходжкинсън да се изправи срещу швейцарката Одри Веро, която победи британката в битката за златото на Европейското първенство в Бирмингам по-рано този месец.

“За съжаление, тялото ми не е напълно готово да се състезава отново след Европейското първенство“, заяви Ходжкинсън в изявление. “Взехме решение да пропуснем това състезание и да се подготвим за следващото. Тъжно ми е, че ще го пропусна, надявам се да се видим догодина!“

Въпреки отсъствието на Ходжкинсън, надпреварата ще бъде интригуваща. В нея ще се включи световната шампионка на 400 метра с препятствия Фемке Брьодерс-Бол, която през този сезон се пробва и на 800 метра. Участие ще вземе и тренировъчната партньорка на Ходжкинсън – Джорджия Хънтър-Бел, която спечели злато на 800 метра на Игрите на Британската общност в Глазгоу миналия месец.

Световната шампионка на 800 метра Лилиан Одира от Кения, която изпревари Ходжкинсън и Хънтър-Бел за златото в Токио миналата година, също се оттегли от състезанието. Причината е заболяване и отпадналост след Игрите на Британската общност.

Организаторите на Диамантената лига заявиха, че са очаквали с нетърпение “дългоочакваното състезание на Ходжкинсън срещу Одри Веро“, но “напълно уважават“ решението на британката и се “надяват да я видят отново в Цюрих в бъдеще“.

След като страдаше от контузии в подколянното сухожилие и коляното през последните няколко години, Ходжкинсън пропусна Игрите на Британската общност, за да даде приоритет на Европейското първенство в натоварения летен график.

“Записах се за Цюрих, защото знаех, че всички ще са там, освен мен. Искам да бъда сред най-добрите и мисля, че това ще извади най-доброто от мен“, каза Ходжкинсън в Бирмингам по-рано този месец.

Преди да спечели златото на 800 метра на Диамантената лига в Лондон на 18 юли, атлетката сподели, че се чувства “определено много по-добре, отколкото преди“.

Турнирът в Цюрих в четвъртък е предпоследното събитие от сезона на Диамантената лига. Финалът ще се проведе в Брюксел в два дни – 4 и 5 септември.

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Снимки: Gettyimages

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