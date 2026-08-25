Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Нкунку вече е в Лайпциг и дори премина част от прегледите

Нкунку вече е в Лайпциг и дори премина част от прегледите

  • 25 авг 2026 | 11:44
  • 353
  • 0

Кристофър Нкунку вече е в Лайпциг, където днес ще премине медицински прегледи, за да финализира трансфера си обратно в РБ Лайпциг. Така приключението му в Милан приключва само след един сезон, макар трансферът да е временен.

Както съобщава "Скай Германия", французинът е пристигнал вчера от Лондон, където е бил заедно със своите агенти, и още през нощта е преминал първата част от медицинските си прегледи. Втората част ще се проведе днес, преди той да подпише своя договор.

Милан и Лайпциг финализираха и последните документи за преминаването на Нкунку в клуба от семейството на Ред Бул. Сделката е сключена под формата на наем на стойност 3 милиона евро с опция за откупуване, фиксирана на 28 милиона евро. Клубът на „росонерите“ се ангажира да плаща 50% от заплатата на играча по време на наема, което се равнява на сума от около 2,5 милиона евро нето.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бивш играч на Реал пак атакува Винисиус: Никой не го иска заради характера му

Бивш играч на Реал пак атакува Винисиус: Никой не го иска заради характера му

  • 25 авг 2026 | 10:48
  • 1085
  • 0
Медицинска компания призна за объркване на изследванията на Марадона с тези на баща му

Медицинска компания призна за объркване на изследванията на Марадона с тези на баща му

  • 25 авг 2026 | 10:11
  • 1173
  • 0
Защо Атлетико Мадрид каза "не" на Барселона за Хулиан Алварес

Защо Атлетико Мадрид каза "не" на Барселона за Хулиан Алварес

  • 25 авг 2026 | 09:51
  • 4229
  • 7
Шеф на Лийдс си поръча проститутка и го арестуваха

Шеф на Лийдс си поръча проститутка и го арестуваха

  • 25 авг 2026 | 09:30
  • 1689
  • 0
Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

  • 25 авг 2026 | 07:56
  • 7513
  • 2
Галатасарай и Фенербахче следят отблизо ситуацията с Чалханоолу

Галатасарай и Фенербахче следят отблизо ситуацията с Чалханоолу

  • 25 авг 2026 | 07:28
  • 2513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 12:00
  • 8904
  • 25
Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

  • 25 авг 2026 | 10:40
  • 13205
  • 43
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 16852
  • 5
Боримиров: Левски ще влезе в ШЛ и ще зарадва милионите си привърженици

Боримиров: Левски ще влезе в ШЛ и ще зарадва милионите си привърженици

  • 25 авг 2026 | 09:59
  • 7921
  • 38
Груич тръгна с Левски

Груич тръгна с Левски

  • 25 авг 2026 | 10:08
  • 6020
  • 3
Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

  • 25 авг 2026 | 07:56
  • 7513
  • 2