Нкунку вече е в Лайпциг и дори премина част от прегледите

Кристофър Нкунку вече е в Лайпциг, където днес ще премине медицински прегледи, за да финализира трансфера си обратно в РБ Лайпциг. Така приключението му в Милан приключва само след един сезон, макар трансферът да е временен.
Както съобщава "Скай Германия", французинът е пристигнал вчера от Лондон, където е бил заедно със своите агенти, и още през нощта е преминал първата част от медицинските си прегледи. Втората част ще се проведе днес, преди той да подпише своя договор.
Милан и Лайпциг финализираха и последните документи за преминаването на Нкунку в клуба от семейството на Ред Бул. Сделката е сключена под формата на наем на стойност 3 милиона евро с опция за откупуване, фиксирана на 28 милиона евро. Клубът на „росонерите“ се ангажира да плаща 50% от заплатата на играча по време на наема, което се равнява на сума от около 2,5 милиона евро нето.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google