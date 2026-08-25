Нкунку вече е в Лайпциг и дори премина част от прегледите

Кристофър Нкунку вече е в Лайпциг, където днес ще премине медицински прегледи, за да финализира трансфера си обратно в РБ Лайпциг. Така приключението му в Милан приключва само след един сезон, макар трансферът да е временен.

Както съобщава "Скай Германия", французинът е пристигнал вчера от Лондон, където е бил заедно със своите агенти, и още през нощта е преминал първата част от медицинските си прегледи. Втората част ще се проведе днес, преди той да подпише своя договор.

🔴🎥 Exclusive: There he is! Christopher Nkunku has completed the first part of his medical. The Frenchman is back in Leipzig. The transfer will be finalized after a few hours of sleep. Loan (€3m) + €28m buying option. Milan and Leipzig are splitting his salary. @SkySportDE pic.twitter.com/wFHiaXUpun — Philipp Hinze (@philipphinze24) August 24, 2026

Милан и Лайпциг финализираха и последните документи за преминаването на Нкунку в клуба от семейството на Ред Бул. Сделката е сключена под формата на наем на стойност 3 милиона евро с опция за откупуване, фиксирана на 28 милиона евро. Клубът на „росонерите“ се ангажира да плаща 50% от заплатата на играча по време на наема, което се равнява на сума от около 2,5 милиона евро нето.

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