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Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

  • 25 авг 2026 | 10:49
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Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

15 души са арестувани

Масово сбиване с участието на около 100 души прекрати събитието 559 Fights 126: Next Gen 4 в конгресния център във Визалия, Калифорния. Инцидентът е станал в събота вечерта, 22 август, и е довел до мащабна полицейска реакция и преждевременно спиране на турнира.

По данни на полицията първоначално е избухнало голямо безредие между присъстващи, но ситуацията бързо ескалирала, като в различни части на съоръжението са започнали отделни сбивания. На място вече е имало полицейски служители, ангажирани с охраната на събитието, но ситуацията скоро е излязла извън техния контрол и е било поискано незабавно подкрепление.

Видео от конгресния център показва как големи групи хора се насочват към центъра на залата, докато други се опитват да се измъкнат от тълпата или снимат случващото се с телефоните си. Охранители са се опитвали да разделят участниците, но мащабът на безредиците е наложил сериозна допълнителна намеса.

В крайна сметка полицията на Визалия е изпратила 26 екипа в конгресния център. На място са пристигнали и служители от шерифската служба на окръг Туларе, както и полицейските управления на Фармърсвил и Ексетър.

След като властите възстановили контрола над ситуацията и разпръснали тълпата, 15 души са били арестувани и отведени в ареста за възрастни в окръг Туларе. Задържаните са обвинени по различни наказателни разпоредби, но към понеделник следобед полицията не е разкрила самоличността им или конкретните обвинения срещу всеки от тях. Трима служители на полицейското управление на Визалия са получили леки наранявания по време на реакцията срещу безредиците. И тримата са били откарани за медицински преглед и впоследствие са били освободени. За момента няма информация за сериозно пострадали участници или зрители. Властите обаче продължават разследването и не изключват възможността за допълнителни арести.

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