Родригес и Ернандес с фрактури на краката след битката им в Сакраменто

Няколко бойци от галавечерта на UFC в Сакраменто може да отсъстват за дълго време от октагона. Грегъри Родригес и Антъни Ернандес си спретнаха истинска война в основното събитие на вечерта, а сега и двамата ще носят белезите от нея.

В понеделник Атлетическата комисия на щата Калифорния публикува медицинските наказания след събитието, като и двамата бойци от главния мач са изправени пред потенциално шестмесечно отсъствие поради притеснително сходни контузии.

Родригес, който спечели битката с единодушно съдийско решение, е заплашен от шестмесечно наказание заради „възможна фрактура на десния крак“. Той ще трябва да получи медицинско разрешение, ако иска да се завърне по-рано.

Що се отнася до Ернандес, той е изправен пред подобна шестмесечна санкция, ако не получи разрешение от лекар за „възможна фрактура на лявото коляно“. По време на битката Ернандес понесе множество тежки ритници в краката от Родригес, които на няколко пъти го събориха на земята.

Сега той може да се окаже пред продължително възстановяване заради нанесените щети.

Грегъри Родригес надделя над Антъни Ернандес в епичен двубой в Сакраменто

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