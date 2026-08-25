Живко Бояджиев: Да израстваме и да вземем точките

Олимпик (Варна) приема утре Септември (Драгоево). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Преди година бяхме в същата ситуация като Септември (Драгоево) – дебютант. Това не ни успокоява. Напротив, млад отбор сме, който има още много да учи и израства. Съперникът има опитни футболисти. Ние можем да противопоставим амбиция и да проявим характер. Важно е да се надиграваме в такива мачове, защото от тях се извлича безценен опит. Ще търсим и положителен резултат, колкото и да е трудно“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

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