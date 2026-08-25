Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Живко Бояджиев: Да израстваме и да вземем точките

Живко Бояджиев: Да израстваме и да вземем точките

  • 25 авг 2026 | 08:05
  • 297
  • 0
Живко Бояджиев: Да израстваме и да вземем точките

Олимпик (Варна) приема утре Септември (Драгоево). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Преди година бяхме в същата ситуация като Септември (Драгоево) – дебютант. Това не ни успокоява. Напротив, млад отбор сме, който има още много да учи и израства. Съперникът има опитни футболисти. Ние можем да противопоставим амбиция и да проявим характер. Важно е да се надиграваме в такива мачове, защото от тях се извлича безценен опит. Ще търсим и положителен резултат, колкото и да е трудно“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Президентът на Марек: Друго си е като стъпим на "Бончук"

Президентът на Марек: Друго си е като стъпим на "Бончук"

  • 25 авг 2026 | 01:45
  • 1697
  • 1
Доминик Янков: Радвам, се че помогнах на отбора

Доминик Янков: Радвам, се че помогнах на отбора

  • 24 авг 2026 | 23:42
  • 1548
  • 1
Косич: Трябва да приемем тази реалност

Косич: Трябва да приемем тази реалност

  • 24 авг 2026 | 23:29
  • 1174
  • 2
Тунчев: Целта е всеки мач да побеждаваме

Тунчев: Целта е всеки мач да побеждаваме

  • 24 авг 2026 | 23:24
  • 974
  • 3
Арда продължи пропадането на Локомотив (Пловдив)

Арда продължи пропадането на Локомотив (Пловдив)

  • 24 авг 2026 | 23:10
  • 34130
  • 70
Генчев: Първото полувреме бе най-слабото от началото на сезона

Генчев: Първото полувреме бе най-слабото от началото на сезона

  • 24 авг 2026 | 21:09
  • 1862
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 7980
  • 3
Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

  • 25 авг 2026 | 07:56
  • 3485
  • 0
Арда продължи пропадането на Локомотив (Пловдив)

Арда продължи пропадането на Локомотив (Пловдив)

  • 24 авг 2026 | 23:10
  • 34130
  • 70
Ботев (Враца) матира "канарчетата" за първа победа за сезона

Ботев (Враца) матира "канарчетата" за първа победа за сезона

  • 24 авг 2026 | 20:53
  • 38149
  • 102
България се опита да се бори, но загуби срещу Сърбия на ЕвроВолей 2026

България се опита да се бори, но загуби срещу Сърбия на ЕвроВолей 2026

  • 24 авг 2026 | 21:25
  • 27929
  • 58
Впечатляващата атака на Челси донесе успеха на Алонсо в зрелищен дуел с Арбелоа, но проблемите не са малко

Впечатляващата атака на Челси донесе успеха на Алонсо в зрелищен дуел с Арбелоа, но проблемите не са малко

  • 24 авг 2026 | 23:54
  • 29338
  • 60