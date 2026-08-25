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  3. Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

  • 25 авг 2026 | 07:56
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Три пропуска за основната фаза на Шампионската лига ще бъдат спечелени днес

Времето за сметки изтече. Днес предстои да се изиграят първите три реванша от плейофния кръг на Шампионската лига, които ще определят първите три тима, които ще си осигурят заветните билети за новата и изключително богата същинска фаза на надпреварата. Залозите в тези три двубоя са огромни, тъй като крайният триумф означава сбъдване на голямата мечта на всеки един от клубовете – място сред 36-те най-добри отбора на Стария континент, съпроводено с десетки милиони евро приходи и мачове на най-високо спортно равнище.

Sportal.bg за пореден път ще ви даде възможност да следите развитието на мачовете в реално време.

Първият сблъсък за вечерта противопоставя съставите на Сабах ФК и Апоел (Беер Шева), които излизат в люта битка на стадион „Банк Република Арена“ в Масазир. Първият двубой завърши с минимален успех с 2:1 в полза на състава на Йоан Стоянов, благодарение на по-опитната им единадесеторка. Днес обаче азербайджанският Сабах ще търси начин да направи обрат и да запише златна страница в историята си.

Вторият мач пропивопоставя австрийския ЛАСК (Линц) и шотландския гранд Селтик. Първата среща в Глазгоу се превърна в истински кошмар за австрийците, след като Селтик постигна разгромен успех с 3:0 и на практика предреши крайния изход от този плейоф. Днес на „Райфайзен Арена“ домакините ще трябва да направят малко чудо, за да отсранят опитния си съперник.

Последният двубой от днешната програма изправя един срещу друг норвежкия ФК Бодьо/Глимт и нидерландския НЕК Неймеген. В първия двубой в Нидерландия скандинавците демонстрираха страхотна тактическа зрялост и си тръгнаха с ценен аванс след победа с 3:1 като гост. Днес на своя стадион „Аспмира“ норвежците са абсолютни фаворити за крайния успех. Отборът на НЕК Неймеген обаче няма какво да губи и ще рискува всичко в търсене на изключително трудния обрат.

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Снимки: Imago

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