България U20 с драматична трета загуба на европейската квалификация в Мостар

Националният отбор на България за девойки до 20 години записа трета поредна загуба на Балканиадата в Мостар (Босна и Херцеговина), която се явява и европейска квалификация. Воденият от Денислав Димитров тим отстъпи изключително драматично на Сърбия с 2:3 (19:25, 25:23, 20:25, 25:15, 16:18) в последния си мач от Група В на турнира, игран този следобед.

Така българските момичета завършиха на последното 4-о място в групата без нито една победа и една единствена спечелена точка, като ще играят за разпределение на местата от 5-о до 8-о място. В тази част на схемата България ще играе срещу 3-ия от другата Група А, който ще бъде ясен след директния сблъсък между Северна Македония или Босна и Херцеговина. Срещата ще бъде утре (22 август) от 15,30 часа българско време.

Сърбия и България си разделиха по два силни гейма, което закономерно доведе до решаващ тайбрек. Българският тим започна отлично в петата решителна част и поведе със сериозна преднина от 9:3. Сръбкините, обаче, постепенно успяха да се върнат и да изравнят резултата. Сърбия дори първа стигна до мачбол при 14:12, но българките показаха характер и възстановиха равенството при 14:14. Последва оспорвана битка до самия край. В решаващото разиграване грешка в нападение на българския тим даде възможност на Сърбия да затвори тайбрека при 18:16 и да спечели с 3:2.

Най-резултатна за България станаха Никол Окоро (1 блок и 1 ас) и резервата Адриана Алексиева (6 блока! и 1 ас) с по 15 точки.

Снимки: CEV.EU

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