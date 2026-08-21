Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U20 с драматична трета загуба на европейската квалификация в Мостар

България U20 с драматична трета загуба на европейската квалификация в Мостар

  • 21 авг 2026 | 16:33
  • 124
  • 0
България U20 с драматична трета загуба на европейската квалификация в Мостар

Националният отбор на България за девойки до 20 години записа трета поредна загуба на Балканиадата в Мостар (Босна и Херцеговина), която се явява и европейска квалификация. Воденият от Денислав Димитров тим отстъпи изключително драматично на Сърбия с 2:3 (19:25, 25:23, 20:25, 25:15, 16:18) в последния си мач от Група В на турнира, игран този следобед.

Така българските момичета завършиха на последното 4-о място в групата без нито една победа и една единствена спечелена точка, като ще играят за разпределение на местата от 5-о до 8-о място. В тази част на схемата България ще играе срещу 3-ия от другата Група А, който ще бъде ясен след директния сблъсък между Северна Македония или Босна и Херцеговина. Срещата ще бъде утре (22 август) от 15,30 часа българско време.

Сърбия и България си разделиха по два силни гейма, което закономерно доведе до решаващ тайбрек. Българският тим започна отлично в петата решителна част и поведе със сериозна преднина от 9:3. Сръбкините, обаче, постепенно успяха да се върнат и да изравнят резултата. Сърбия дори първа стигна до мачбол при 14:12, но българките показаха характер и възстановиха равенството при 14:14. Последва оспорвана битка до самия край. В решаващото разиграване грешка в нападение на българския тим даде възможност на Сърбия да затвори тайбрека при 18:16 и да спечели с 3:2.

Най-резултатна за България станаха Никол Окоро (1 блок и 1 ас) и резервата Адриана Алексиева (6 блока! и 1 ас) с по 15 точки.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 9992
  • 8
Светослав Гоцев: Левски остава завинаги в сърцето ми!

Светослав Гоцев: Левски остава завинаги в сърцето ми!

  • 20 авг 2026 | 20:45
  • 2097
  • 7
Лидерът на Украйна: Не сме харесвани в Полша, става все по-зле

Лидерът на Украйна: Не сме харесвани в Полша, става все по-зле

  • 20 авг 2026 | 20:36
  • 3842
  • 9
Треньорът на Чехия: Не бива да се подценява нито един отбор

Треньорът на Чехия: Не бива да се подценява нито един отбор

  • 20 авг 2026 | 20:27
  • 1442
  • 1
Иван Станев: Важно бе да стартираме с победа

Иван Станев: Важно бе да стартираме с победа

  • 20 авг 2026 | 20:17
  • 995
  • 0
Украйна с тежки загуби от Финландия преди ЕвроВолей 2026

Украйна с тежки загуби от Финландия преди ЕвроВолей 2026

  • 20 авг 2026 | 19:04
  • 1600
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес засипа Груич с похвали и заяви: Изпадаш в посредственост, ако се поддадеш на емоциите

Веласкес засипа Груич с похвали и заяви: Изпадаш в посредственост, ако се поддадеш на емоциите

  • 21 авг 2026 | 15:12
  • 12127
  • 26
Новото ръководство на БОК извади на светло шокиращи разходи на Стефка Костадинова

Новото ръководство на БОК извади на светло шокиращи разходи на Стефка Костадинова

  • 21 авг 2026 | 16:21
  • 4255
  • 4
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 9595
  • 11
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 8595
  • 8
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 9992
  • 8
Стойчо Младенов обяви кой е клубен треньор №1 на България

Стойчо Младенов обяви кой е клубен треньор №1 на България

  • 21 авг 2026 | 14:50
  • 12234
  • 12