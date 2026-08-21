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  4. Скандал между Олимпиакос и Дубай заради Томас Уолкъп

Скандал между Олимпиакос и Дубай заради Томас Уолкъп

  • 21 авг 2026 | 15:31
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Скандал между Олимпиакос и Дубай заради Томас Уолкъп

Сагата с Томас Уолкъп се разгорещи след като той поиска да бъде освободен от Олимпиакос и не се яви на насрочените медицински тестове.

„Червено-белите“, които призоваха играча да се извини, вече изпратиха писмо до Дубай, в което говорят за незаконен подход на клуба от Обединените арабски емирства към 33-годишния тексаски плеймейкър с гръцки паспорт, като същото писмо е било изпратено и до ръководството на Евролигата.

Междувременно Уолкъп е отнесъл случая си пред Арбитражния трибунал по баскетбол (BAT), като се опитва да си осигури освобождаване от договора с Олимпиакос, който е на стойност около един милион евро, без клауза за откупуване.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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