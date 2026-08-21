От Ман Сити не губят време и се разбраха със заместника на Савиньо

От Манчестър Сити не губят време и продължават да напредват в желанието си да си осигурят максимално бързо заместник на Савиньо. “Гражданите” са постигнали договорка за личните условия с друг бразилец - Алан Елиас, след като едва вчера стана ясно, че фланговият футболист е желан от англичаните.

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В момента продължават и преговорите с Палмейрас, като различни източници твърдят, че двете страни вероятно в скоро време ще успеят да постигнат окончателна договорка за сделката. Футболистът е оценяван на около 20 милиона евро. Алан е записал 4 гола и 2 асистенции в последните си 20 двубоя за Палмейрас. По-рано тази сутрин английските медии обявиха, че от “Етихад” са се разбрали с колегите си от Тотнъм за Савиньо, като “шпорите” ще платят за футболиста между 75 и 80 милиона паунда.

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Снимки: Gettyimages