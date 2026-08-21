Ултрасите на Атлетико Мадрид с нова акция срещу Хулиан Алварес

Привържениците на Атлетико Мадрид продължават да изразяват недоволството си от Хулиан Алварес. След обидите от сектор на „Метрополитано“ към аржентинския нападател по време на дебюта в Ла Лига срещу Малага, които бяха оправдани от треньора Диего Симеоне на пресконференцията, този петък тренировъчната база на „дюшекчиите“ осъмна с транспаранти срещу Паяка.

Няколко медии публикуваха снимки на плакатите, на които се четат послания като „Хулиан вън“ и задраскан номер 19, с който играе аржентинецът. Ситуацията става все по-непоносима, но мадридският клуб отказва да преговаря с Барселона – отборът, в който футболистът иска да премине, а до края на трансферния прозорец остава малко повече от седмица.

Това не са първите транспаранти на привържениците на Атлетико срещу Хулиан. Преди мача с Малага група фенове вече показаха острото си отношение към аржентинеца: „Хулиан, благодарим ти за уважението, което ни показваш, глупако. Барса и твоето обкръжение те измамиха като капризно дете“, гласеше един от плакатите, който завършваше с думите: „Нашият Атлети е над всичко“.

През последните часове дори се появи информация, че Атлетико е отворил вратата за трансфер на Хулиан в Арсенал, но футболистът е настоял на желанието си да осъществи своята мечта и да подпише с Барса.

🎥 Julian Alvarez trenuje normalnie z zespołem przygotowując się do meczu z Villarrealem CF. pic.twitter.com/twPMPlH38U — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 21, 2026

Спортното ръководство на „блауграна“, начело с Деко, продължава да счита аржентинеца за абсолютен приоритет и вече е активирало алтернативни варианти за негов заместник, за да има поле за действие предвид трудностите, които среща от страна на мадридския клуб.

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