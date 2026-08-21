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  3. Теодор Стефанов: Да задържим нивото

Теодор Стефанов: Да задържим нивото

  • 21 авг 2026 | 10:07
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Теодор Стефанов: Да задържим нивото

Родопа (Смолян) приема утре Загорец (Нова Загора). Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

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„Започнахме първенството с две победи. Няма еуфория при нас. Важно е да задържим нивото. Предстои ново изпитание. Всеки мач е сам за себе си. Загорец има опитни футболисти. Трябва да се подготвим максимално добре. Ако всеки от футболистите ни се раздаде докрай, както го направиха в предишните двубои, имаме шансове за добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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