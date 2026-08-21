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Росен Крумов: Да внимаваме

  • 21 авг 2026 | 09:30
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Росен Крумов: Да внимаваме

Едноименният тим на Костинброд приема в неделя Славия II (София). Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига.

„Вярваме във възможностите си. За всеки мач излизаме с амбицията да спечелим трите точки. Наясно сме, че е трудно постижимо. Нужна е 90 минути пределна концентрация. Предстои ни мач с отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Ние сме по-опитни от тях. Само това обаче не е достатъчно да вземем точките. Трябва да сме много внимателни, защото дублиращите отбори са коварни“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

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