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Треньорът на ОФК Костинброд подаде оставка

  • 20 авг 2026 | 13:35
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Треньорът на ОФК Костинброд подаде оставка

ОФК Костинброд и старши треньорът Валентин Валентинов се разделиха. Младият наставник подаде оставка след загубата от Балкан (Ботевград) във вчерашния ден и тя беше приета от ръководството. Валентинов пое отбора през януари тази година и през пролетта „сините“ записаха 7 победи, 6 загуби и 3 равенства под неговото ръководство. От началото на настоящия сезон, Костинброд регистрира 2 поражения в гостуванията си в първите три кръга, но задържа отличната серия без загуба у дома, където постигна единствения си успех в Югозападната Трета лига на този етап. Вчера тимът отстъпи и на Балкан (Ботевград) с 1:2 като гост, но в турнира за Купата на България.

Валентин Валентинов коментира решението си пред клубния сайт.

„Началото на сезона не беше убедително и напрежението ставаше все по-голямо. Трябваше някой да поеме отговорност и аз не се притеснявам от това. Тръгвам си с високо вдигната глава,  вярвайки че съм дал всичко най-добро от себе си за клуба. От футболна гледна точка мога да кажа, че вижданията ми за играта са доста “по-цветни” от “сивата” действителност в Трета лига. Все пак съм доволен, че се опитах да приложа много от идеите ми на терена въпреки обстоятелствата. Ще си направя анализ на всички допуснати грешки и ще опитам да извлека поуки. Благодаря на ръководството на клуба за предоставената възможност на 27 години да бъда старши треньор в мъжкия футбол! Благодаря на всички футболисти, които проявиха уважение към мен въпреки младостта ми и на всички хора около отбора, с които работихме заедно! Благодаря на страхотната публика в Костинброд, където останахме непобедени! За мен беше безценен опит! Пожелавам успех на клуба“.

Ръководството на ОФК Костинброд изказва благодарности на Валентин Валентинов за времето в клуба, за неговата отдаденост и работата, която е свършил и му пожелава успехи в бъдещите начинания.

Снимка: ofckostinbrod.com

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