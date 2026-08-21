Четири българчета са на полуфиналите на турнира от Тенис Европа в София

Ивелин Василев и Мартин Мартинов при юношите и Ния Синчанова и Кайра Алексиева при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 12 години от първа категория на Тенис Европа в София „MNDB Open". Състезанието се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „15:40".

Момчета, 1/4-финали:

Ивелин Василев – Виктор Фрейташ (Австрия) 4:6, 6:4, 6:0

Мартин Мартинов – Михаил Аникин (Латвия) 7:6, 3:6, 7:6

Георги Минков – Руан Стефан Коман (Румъния) 2:6, 1:6

Андрей Бъчваров – Андрей Григуца (Молдова) 0:6, 2:6

Момчета, 1/2-финали:

Ивелин Василев – Андрей Григуца (Молдова)

Мартин Мартинов – Руан Стефан Коман (Румъния)

Момичета, 1/4-финали:

Ния Синчанова – Ния Проданова 6:3, 4:6, 6:4

Кайра Алексиева – Мария Милкова 3:6, 6:3, 6:1

Катлея Барболова – Катя Репето (Румъния) 1:6, 1:6

Ариана Максименка (Беларус) – Джорджиана Куку (Румъния) 7:5, 6:4

Момичета, 1/2-финали:

Ния Синчанова – Ариана Максименка (Беларус)

Кайра Алексиева – Катя Репето (Румъния)

Във финала на двойки при юношите ще играят Руан Стефан Коман (Румъния)/Андрей Григуца (Молдова) срещу Зейн Баргут (Швеция)/Михаил Аникин (Латвия). На трето място се класираха българите Максим Табаков/Ивелин Василев и Митко Генов/Георги Минков.

Две българки се класираха за финала в надпреварата на двойки. За титлата утре ще играят Рая Карабова/Вилмина Вийта (Финландия) срещу Ния Синчанова/Катя Репето (Румъния). На трето място се класираха българките Рая Илиева/Мария Милкова и Александра Чочкова/Дария Василева.

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