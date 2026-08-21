Груба грешка лиши Райо Валекано от победа срещу Алавес

Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха наравно 1:1 в откриващия двубой от втория кръг на Ла Лига, който се изигра на на полупразния „Бутарке“ в Леганес.

Мадридчани решиха, че са повели в резултата в 35-ата минута, когато се разписа Пелайо Фернандес, но след преглед с ВАР попадението беше отменено поради негова игра с ръка. Все пак символичните домакини наистина взеха аванс, но в 48-ата минута. Тогава Серхио Камейо проби в наказателното поле и беше точен с шут по земя. Баските обаче изравниха в 84-тата минута след груба грешка на Андрей Рациу. Десният бек реши да върне топката на вратаря от центъра на терена, но резервата Мариано Диас пресече подаването и веднага търкулна топката покрай появилия се от пейката Даниел Карденас. В оставащите минути гостите дори можеха да направят пълен обрат, но Тони Мартинес направи пропуск от добра позиция, а удар на Мариано беше спасен.

4.280 asistentes al Rayo - Alavés en Butarque.



- Si el Club ha repartido 2000 localidades entre invitaciones y entradas a la venta (agotadas hoy a las 17h).

- Si el Leganés ha vendido 200 entradas de hospitality.



Nos quedan poco más de 2000 abonados. Deseando que el… pic.twitter.com/4ny61cdFP0 — Bukaneros (@bukaneros92) August 20, 2026

Така Алавес остава непобеден след успеха си с 3:0 над Хетафе, а Райо Валекано не спечели във втора поредна среща след загубата с 1:2 от Севиля.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages