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Груба грешка лиши Райо Валекано от победа срещу Алавес

  • 21 авг 2026 | 00:32
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Груба грешка лиши Райо Валекано от победа срещу Алавес

Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха наравно 1:1 в откриващия двубой от втория кръг на Ла Лига, който се изигра на на полупразния „Бутарке“ в Леганес.

Мадридчани решиха, че са повели в резултата в 35-ата минута, когато се разписа Пелайо Фернандес, но след преглед с ВАР попадението беше отменено поради негова игра с ръка. Все пак символичните домакини наистина взеха аванс, но в 48-ата минута. Тогава Серхио Камейо проби в наказателното поле и беше точен с шут по земя. Баските обаче изравниха в 84-тата минута след груба грешка на Андрей Рациу. Десният бек реши да върне топката на вратаря от центъра на терена, но резервата Мариано Диас пресече подаването и веднага търкулна топката покрай появилия се от пейката Даниел Карденас. В оставащите минути гостите дори можеха да направят пълен обрат, но Тони Мартинес направи пропуск от добра позиция, а удар на Мариано беше спасен.

Така Алавес остава непобеден след успеха си с 3:0 над Хетафе, а Райо Валекано не спечели във втора поредна среща след загубата с 1:2 от Севиля.

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Снимки: Gettyimages

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