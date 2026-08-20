Легендарен стадион ще приеме откриващия мач и финала на Световното при жените

Емблематичният стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро (Бразилия) ще бъде домакин на откриващия мач и финала на Световното първенство за жени през 2027 година, след като Международната федерация по футбол (ФИФА) обяви програмата за срещите на шампионата, за който общо 18 национални отбора вече имат квоти.

Осем града-домакини ще приемат двубои от турнира, в който ще участват 32 отбора и ще се проведе от 24 юни до 25 юли. Всеки от тях ще организира поне по седем мача, включително минимум един сблъсък от елиминациите. Бразилия, Порто Алегре, Ресифе и Салвадор ще бъдат домакини на мачове от осминафиналите, докато Бело Оризонте и Форталеза ще се присъединят към Рио и Сао Пауло като приемащи четвъртфиналите, пише агенция ДПА.

Destination: Maracanã. 🛬



The venue for #FIFAWWC opening game and Final is confirmed. 🙌 pic.twitter.com/GzZWThgbfd — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2026

Домакините от Бразилия ще започнат кампанията си с първия мач в Рио де Жанейро, а другите им два двубоя от груповата фаза ще бъдат на „Арена Итакера“ в Сао Пауло на 29 юни и на „Естадио Насионал“ в Бразилия на 4 юли. Сао Пауло ще приеме единия полуфинал, както и мача за третото място, а Рио ще проведе другия полуфинал на „Маракана“.

The hype is real. 🤩



Brazil is ready for #FIFAWWC 2027! 🇧🇷 pic.twitter.com/GmLpg1fGJc — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино коментира в изявление: „Вече настръхвам, като си помисля за невероятната страст, цвят и енергия, които бразилските фенове ще донесат на турнира, докато приветстват света в осем оживени града-домакини.“

More history to be made in Rio de Janeiro. 😍#FIFAWWC pic.twitter.com/3GUwKFCenu — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2026

Отговорникът за женския футбол към ФИФА Сарай Бареман обяви: „Докато разработвахме програмата на мачовете, внимателно балансирахме спортната справедливост между всички 32 отбора, като взехме предвид разстоянията за пътуване, времето за възстановяване между мачовете и цялостното преживяване на турнира. В същото време искахме да гарантираме, че феновете в цяла Бразилия могат да бъдат част от вълнението и всеки град-домакин ще може да играе своята роля в това празненство на женския футбол. Особено сме развълнувани, че турнирът ще започне на емблематичния стадион „Маракана“, подготвяйки сцената за това, което обещава да бъде епично Световно първенство за жени.“

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