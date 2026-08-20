Лидерът на Украйна: Не сме харесвани в Полша, става все по-зле

Националът и един от лидерите на мъжкия национален отбор на Украйна Васил Тупчий не крие, че сънародниците му вече не са харесвани в Полша и животът им там става все по-зле. В интервю за медии от родината му той разкрива, че сезон 2026/2027 е последният му в Барком-Кажани (Лвов), който се сля с полския Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй). Украинският тим има във витрината си редица трофеи, но през 2022-а година се присъедини към полската ПлюсЛига след началото на военния конфликт с Русия. Отборът ще носи името Ястржембие Барком, което не всички харесват, става ясно от думите на Тупчий.

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"Украинците не са харесвани в Полша. Това наистина е така. Особено напоследък нещата стават все по-зле. Освен това, в отбора, с който сме се обединили, има директор на фен клуба. Той заяви, че фен зоната няма да подкрепя този клуб, защото той не е полски. Честно казано, не знам как ще играем там," разказва Тупчий в интервю за канала TCH, цитиран от sport24.ua.

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Украинският национал не скри, че обмисля и други варианти, но засега е подписал договор и възнамерява да го изпълни. Самият той е усещал враждебност към себе си повече от веднъж - често започваща, когато някой чуе украинска реч.

"Ако срещнеш някоя възрастна жена някъде и тя чуе, че говориш украински, вероятно ще те погледне с подозрение. Но имаше случаи в отбора, когато коли бяха повредени и бяха закачени надписи: "Върви си у дома" или "Връщай се в Украйна", признава волейболистът с горчивина.

"Разбира се, че е неприятно. Мисля, че това ще е последният ми сезон в Полша", завърши Тупчий.

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