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Украйна с тежки загуби от Финландия преди ЕвроВолей 2026

  • 20 авг 2026 | 19:04
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Украйна с тежки загуби от Финландия преди ЕвроВолей 2026

Мъжкият национален отбор на Украйна изигра първия от двата си предвидени приятелски мача срещу тима на Финландия. Срещите са част от подготовката на украинците за предстоящото Европейско първенство

По предварителна договорка между треньорските щабове, проверката се състоеше от два отделни тригеймови мача с ротация на съставите. Украйна загуби и двете мини срещи.

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Диагоналът на Украйна Васил Тупчий коментира развоя на играта в своя канал в Телеграм, като отбеляза отличната подготовка на съперника.

"Завършихме мача при резултат 0:3 и 1:2, тъй като играхме само по три гейма. И двата ни състава загубиха, след като се сменяхме. Честно казано, Финландия в момента е в много по-добра форма", написа Тупчий.

Втората контролна среща между Украйна и Финландия е насрочена за утре (21 август).

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