Милан отхвърли първата оферта на Порто за Хименес

От Милан са отказали първото предложение на Порто за нападателя Сантиаго Хименес, потвърждава Фабрицио Романо.
По-рано в Португалия се появи информация, че „драконите“ ще се откажат от привличането на мексиканския национал, но според трансферния експерт преговорите между двата клуба все пак ще продължат. Що се отнася до отхвърлената оферта, тя е била за наем с опция за закупуване в размер на 15 млн. евро, която би станала задължителна при определен брой изиграни мачове и/или отбелязани голове. „Росонерите“ обаче са поискали преотстъпването да бъде платено, а също така при продажба очакват да вземат 20-25 млн. евро. Както е известно, 25-годишният Хименес вече се е разбрал с Порто за потенциален договор за пет сезона.
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