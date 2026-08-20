Новата звезда на Милан: Това беше правилният момент за трансфера

Новото попълнение Диего Морейра се представи пред привържениците на Милан, като същевременно се сбогува и със Страсбург. След обявяването на трансфера късно снощи, Морейра официално е играч на Милан. Белгийският талант подписа договор с „росонерите“ до 2031 г., а според медиите трансферната сума е 50 милиона евро плюс бонуси, които могат да я увеличат до над 65 милиона евро.

Роден в Лиеж на 6 август 2004 г., Морейра преминава през младежките академии на Стандард (Лиеж) и Бенфика, където завършва развитието си, преди да стане професионалист. С клуба от Лисабон той се отличава в юношеските формации, печелейки Младежката лига на УЕФА с отбора до 19 години през сезон 2021-22.

През следващия сезон той прави и своя дебют в Шампионската лига на УЕФА, като участва в предварителните кръгове на изданието през 2022-23 г. Последваха престои в Челси и след това в Страсбург, като именно с клуба от Елзас той наистина блесна през последните два сезона.

Играчът направи първите си коментари пред официалния канал на “росонерите“.

„Бях малко развълнуван и малко шокиран, защото когато говориш за Милан, говориш за титли, история, за всички велики играчи, които са играли тук. Това е голям клуб, знаеш какво очакват от теб и за мен това е правилният момент да дойда тук“, каза той.

„За мен е много важно хората да разберат, че аз съм забавен човек, но също така съм и концентриран, който на терена дава всичко за съотборниците си, за феновете, за клуба. И това никога няма да се промени, защото е част от мен, откакто бях малък.“

Тъй като Страсбург е клубът, в който кариерата му наистина потръгна, Морейра отправи и емоционални думи към отбора и неговите привърженици.

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