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Милан увеличи още повече офанзивната си мощ

  • 20 авг 2026 | 01:16
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Милан увеличи още повече офанзивната си мощ

Италианският гранд Милан официално обяви привличането на белгийския национал Диего Морейра. Крилото пристига от френския Страсбург и подписа договор с „росонерите“ до лятото на 2031 г. Той ще носи фланелка с номер 22.

Диего Морейра е роден в Лиеж на 6 август 2004 г. Юношеската му кариера преминава през академиите на Стандард (Лиеж) и Бенфика, където завършва футболното си развитие, преди да направи своя дебют в професионалния футбол. В лисабонския клуб той се утвърждава на младежко ниво, като помага на отбора до 19 години да спечели Младежката лига на УЕФА през сезон 2021/2022 г. Само няколко месеца по-късно печели и Междуконтиненталната купа за отбори до 20 години. През следващия сезон записва и дебют в Шампионската лига, участвайки в квалификационните кръгове.

През лятото на 2023 г. Морейра преминава в Челси и на 30 август дебютира за първия отбор в мач за "Карабао Къп" срещу Уимбълдън.

През сезон 2023/2024 той играе и за Лион, а през лятото на 2024 г. осъществява постоянен трансфер в Страсбург. В Елзас фланговият нападател постепенно се налага като един от най-ярките млади таланти във френския футбол, демонстрирайки скорост, технически умения и тактическа универсалност.

Морейра пристигна за медицинските си прегледи в Милан
Морейра пристигна за медицинските си прегледи в Милан

На международно ниво Диего Морейра е преминал през всички младежки формации на Португалия до 21 години, като с тях участва на Европейското първенство за младежи през 2023 г. От 2025 г. обаче той избира да представя мъжкия национален отбор на Белгия. Дебютира в квалификациите за Световното първенство през 2026 г., а впоследствие взима участие и на самия мондиал.

"Милан сърдечно приветства Диего и му желае много успехи както в личен план, така и с отбора“, се казва в официалното съобщение на клуба.

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През миналия сезон Морейра изигра 42 мача на клубно ниво, в които отбеляза пет гола и направи 9 асистенции.

Милан ще плати за Морейра 50 млн. евро и още 16 млн. под формата на бонуси. С неговото привличане клубът направи още една крачка към обновяване на атаката си, след като вече инвестира рекордните 74 млн. евро в залупуването на Гонсало Рамош от Пари Сен Жермен.

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